Am 10.6. außerordentliches Webinar über den türkischen Kolonialismus

Diese Online-Veranstaltung bringt namhafte Referenten aus verschiedenen Ländern zusammen, um den Widerstand an vorderster Front gegen den türkischen Expansionismus zu diskutieren und Erkenntnisse darüber auszutauschen. Das außergewöhnliche Webinar wird von Süleyman Gürcan/ATIK, Mitglied des Beratenden Ausschusses der Einheitsfront, moderiert.

Wenn Ihr einen Beitrag leisten möchtet, kontaktiert uns bitte. Das Webinar wird bei Bedarf auf Türkisch, Englisch, Französisch und in weiteren Sprachen übersetzt. Der Link wird nur auf Anfrage bereitgestellt. Für Rückmeldungen, Anmeldungen oder den Link kann man sich an das UF-Büro wenden; wir leiten die Rückmeldungen dann weiter, oder schreibt direkt an die ICOR-Koordination für den Nahen Osten.

10. Juni, 18 Uhr MEZ – Link zur Umrechnung in Ihre Ortszeit.

Unser nächstes „regeluläres“ UF-Webinar zur Vorbereitung auf den Anti-Kriegs-Tag findet am 23. August statt – merkt Euch das Datum vor!