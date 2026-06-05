Berlin
Ankündigung Grundkurse zum Marxismus-Leninismus
Die MLPD Berlin-Brandenburg bietet Grundkurse zum lebendigen Marxismus-Leninismus an.
Angeboten werden:
- Teil 5: Wie ist die sozialistische Revolution möglich?, 8. Juni 2026, 18 Uhr, Lübecker Str. 42, 10559 Berlin-Moabit.
- Filmvorführung des Films der MLPD über Wladimir I. Lenin am 13. Juli 2026, gleiche Zeit und gleicher Ort.
- Teil 6: Sich organisieren und Partei für den echten Sozialismus ergreifen!, wahrscheinlich am 10. August 2026.
Man kann jederzeit einsteigen. Teilnahme gegen Spende. Anmelden bitte bei der MLPD Berlin-Brandenburg, Reuterstr. 15, 12053 Berlin, Tel.: 030 62409054, E-Mail: ost@mlpd.de.