Antifaschistisches Benefizturnier in Köln: 940 Euro für den Jugendhilfefonds!

Während des Turniers gab es von der Spielleitung immer wieder Aufforderungen wie: „Den Zusammenhalt stärken! Gut organisiert und mit guten Argumenten schaffen wir es, die AfD zurückzudrängen!“ Lebhafter Beifall, sogar von Spielern, die gerade spielten.

„Freundschaft im Wettkampf ist nicht nur unsere Devise hier! Die Regierungen wollen uns kriegstüchtig machen – wir wollen Freundschaft auf dem Platz und unter den Völkern in aller Welt!“ Lauter Beifall. „Die Regierungen nehmen den Armen und geben den Reichen – wir machen es umgekehrt! Wir fangen damit an, dass wir den armen Kindern geben, damit sie Urlaub machen können! Esst und trinkt – der ganze Überschuss des Turniers kommt in einen Jugendhilfefonds!“ Das ließen sich viele nicht dreimal sagen, - und so kamen am Ende 940 Euro zusammen. Alle Mannschaften und Zuschauer waren begeistert von dem Turnier.

Übrigens: Vor fast 30 Jahren gab es das erste Turnier dieser Art – ein Kampf- und Soliturnier gegen die geplante Schließung des Bauspielplatzes Friedenspark in der Kölner Südstadt. Das jetzige Turnier gewann Rhenania – früher eine Kinder, dann Jugendmannschaft aus diesem Baui. Glückwunsch!

Hier gibt es alle Infos zum Jugendhilfsfonds der MLPD, auf den sich hier bezogen wird.