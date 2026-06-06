Demokratische Republik Kongo
Arbeiter streiken in TFM-Kupfermine
Die Belegschaft von Tenke Fungurume Mining (TFM) – einer Tochtergesellschaft des chinesischen Bergbauunternehmens CMOC Group Ltd. – trat am 1. Juni in den Ausstand. Die Minenarbeiter protestierten gegen einen neuen Tarifvertrag, der zwischen TFM und einer Gewerkschaftsdelegation ausgehandelt worden war. Die Arbeiter fühlten sich bei den Verhandlungen übergangen und forderten bessere Vergütungsbedingungen, einschließlich Wohngeld und einer verbesserten Gesundheitsversorgung. Der Streik führte zu deutlichen Einschränkungen in der Produktion. Die Minengesellschaft drohte den Streikenden mit der sofortigen Entlassung und versprach Nichtstreikenden einen Bonus. Am 5. Juni wurde der Streik beendet.