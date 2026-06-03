Aufruf zur Menschenjagd – eine neue Website der US-Regierung

"Alien" steht in der Science-Fiction für unbekannte außerirdische Lebensformen und besonders seit Ridley Scotts gleichnamigem Horrorschocker von 1979 für ein fast unbesiegbares, menschenfressendes Monster.



Dieses Bild will Trump von Migrantinnen und Migranten verbreiten. Kostprobe von der Website "Alien": "Sie sind unter uns. Aliens wandeln in unserer Mitte, leben in unseren Nachbarschaften und begegnen uns im Alltag. … Sie haben in denselben Geschäften eingekauft, dieselben Schulen besucht wie unsere Kinder und scheinbar ganz normale Leben geführt." Aber - "sie gehören nicht hierher".



Als wären Millionen Menschen in den USA heimlich eingedrungene Söldner einer fremden Macht! Nach diesen Tiraden der Menschenverachtung und des Verfolgungswahns fordert die Website dazu auf, "Aliens" über die Tipline der US-Abschiebetruppen ICE zu denunzieren. Es ist ein Aufruf zur Menschenjagd und zu Pogromen.

Ähnlich wie es im Hitler-Faschismus z. B. durch das Hetzblatt "Der Stürmer" geschah, das vieltausendfach in öffentlichen Schaukästen zu Judenhass bis hin zu Mord aufrief. Doch das Kalkül der US-Faschisten unter ihrem Boss Donald Trump scheint nicht aufzugehen. Gegen die Razzien von US-Grenzschutz und ICE, die durchaus faschistischen Pogromen gleichen, entwickelt sich Widerstand. So bereits seit Wochen gegen die unmenschlichen Bedingungen im ICE-Abschiebeknast in Newark, nahe New York. Die Massen organisieren sich und machen mobil gegen eine faschistische Herrschaft in den USA.