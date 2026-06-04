Aus „Medizinerplattform“ wird „Gesundheitsplattform“ – Einladung zum Erfahrungsaustausch

Aus diesem Anlass lädt Dr. Willi Mast aus Gelsenkirchen von der Gesundheitsplattform zu einem Erfahrungsaustausch mit Beschäftigten aus dem Gesundheitswesen ein. Er trägt den Titel „Gesundheitswesen in einer bedrohlichen Weltsituation – was tun?“ und findet am 10. Juni im Bistro im Kultursaal Horster Mitte in Gelsenkirchen statt.

Er schreibt:

„Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir erleben krisenhafte Zeiten – auch im Gesundheitswesen: gesetzliche Krankenversicherung (GKV) und Pflegereform – ein kommerzialisiertes Gesundheitswesen, das jetzt noch ‚kriegstüchtig‘ gemacht werden soll – begonnene globale Umweltkatastrophe: neue Herausforderungen! Aber gleichzeitig auch neue und wachsende Möglichkeiten in der Medizin.



Wir machen jetzt bewusst den Schritt von einer während der Corona-Pandemie 2020 gegründeten ‚Medizinerplattform‘ hin zu einer ‚Gesundheitsplattform‘.



Sie soll den breiten Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit von Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind, fördern – im Geiste der internationalen Solidarität und auf Grundlage einer gemeinsamen Haltung gegen Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung – für ein solidarisches und gemeinwohlorientiertes Gesundheitswesen und für notwendige gesellschaftliche Veränderungen!

Deswegen haben wir uns auch als Plattform unter dem Dach des Internationalistischen Bündnisses gegründet.



Aus diesem Anlass laden wir Beschäftigte des Gesundheitswesens sowie Patientinnen und Patienten zu einer Diskussion und zu einem Erfahrungsaustausch zum Thema: ‚Gesundheitswesen in einer bedrohlichen Weltsituation – was tun?' ein. Wir freuen uns auf euch und eure Beiträge! Für Getränke und eine kleine Stärkung ist gesorgt."

Wann und wo?

Der Erfahrungsaustausch mit Beschäftigten aus dem Gesundheitswesen findet am Mittwoch, 10. Juni, um 18 Uhr im Bistro im Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststraße 1a, Gelsenkirchen, statt.

Hier gibt es die Einladung als pdf-Datei