Berechtigtes Anliegen
Automatische Übersetzung der Rote-Fahne-News-Artikel
In den letzten Wochen erreichten uns Bitten von Leserinnen und Lesern, die sich eine automatische Übersetzungsfunktion für die Artikel auf unserer Homepage wünschen.
Rote-Fahne-Redaktion
Leider steht eine solche automatische Übersetzungsfunktion auf unserer Website derzeit noch nicht zur Verfügung. Wir nehmen dieses berechtigte Anliegen ernst und haben es in die Planung der nächsten größeren technischen Verbesserungen aufgenommen. Eine mehrsprachige Zugänglichkeit unserer Inhalte ist ein wichtiges Anliegen im Sinne der internationalen Solidarität.
Zwischenlösung – So könnt ihr rf-news.de schon jetzt übersetzen
- Mit Google Chrome (einfachste Methode):
Die Seite öffnen
Rechtsklick auf eine beliebige Stelle der Seite → „In [gewünschte Sprache] übersetzen" anklicken
Die gesamte Seite wird automatisch übersetzt
- Mit Browser-Erweiterungen (bessere Qualität):
DeepL Translate (empfohlen)
Google Translate Erweiterung
ImTranslator oder Microsoft Translator
- Auf dem Smartphone:
Im Chrome- oder Firefox-Browser die Seite öffnen und oben in der Adressleiste auf das Übersetzungssymbol tippen.