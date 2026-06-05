"Besetzte Leben – 16 Beduinenfamilien im nördlichen Jordantal"

Der Ausstellungstext schreibt (Auszüge): „Seit 1997 beschäftigt sich Heiner Schmitz fotografisch mit der Situation Israel / Palästina. … Ein Leben unter ständigen Schikanen und Kontrollen des Militärs und der Zerstörungswut israelischer Siedler.“

Die Fotografien sind mit ausführlichen Lebensgeschichten der abgebildeten Familien versehen. Eine sehenswerte Ausstellung!

Wann und wo?

Die Ausstellung findet in der cubus kunsthalle im Kantpark, Friedrich-Wilhelm-Str. 64, 47051 Duisburg, statt. Sie ist noch bis zum 28. Juni mittwochs bis sonntags von 14 bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Während der Ausstellungszeit bietet Heiner Schmitz in der Ausstellung Gesprächsnachmittage an: am Sonntag, 21., und am Sonntag, 28. Juni, jeweils um 15 Uhr.

Hier der Ausstellungsflyer als pdf-Datei