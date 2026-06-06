Belgien
Brüssel: Tausende Schüler und Studenten gegen höhere Studiengebühren
Tausende Schüler, Studenten und Lehrer protestierten am Donnerstag in Brüssel gegen ein Kürzungsprogramm für das Bildungssystem in französischsprachigen Belgien. Die Regierung der Föderation Wallonie-Brüssel, die für das französischsprachige Bildungswesen zuständig ist, plant, die jährlichen Studiengebühren für die Mehrheit der Studierenden von 835 Euro auf 1.194 Euro zu erhöhen. Das entspricht einer Steigerung um 35 Prozent; Universitäten gleichen an. Zu den weiteren geplanten Maßnahmen gehören die Verpflichtung für Lehrkräfte in den Abschlussklassen der Sekundarstufe, wöchentlich zwei zusätzliche Unterrichtsstunden ohne zusätzliche Vergütung zu übernehmen, sowie eine Überarbeitung der Regelungen zur Festanstellung. In Brüssel kam es zu heftigen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei. Protestiert wurde auch in anderen Städten, darunter Namur und Charleroi.