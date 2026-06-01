Die etwas andere Stadtführung

Die etwas andere Stadtführung

„Der junge Marx in Bonn – 1835–1841/42“

Die MLPD Bonn lädt zu einer etwas anderen Stadtführung am 7. Juni ein.

Von MLPD Bonn

Unter dem Motto „Der junge Marx in Bonn – 1835–1841/42“ veranstaltet sie eine Führung an die Orte, an denen Karl Marx sich in seiner Studienzeit und danach in Bonn aufgehalten hat.


Wir treffen uns am Hofgarten, Regina-Pacis-Weg 3, an der Universität in Bonn, um 14 Uhr. Es gibt einen Rundgang, der ca. eineinhalb Stunden dauert. Danach kehren wir ein: Biergarten am Alten Zoll.