Die Arbeiter, die Frauen, die Bäuerinnen und Bauern, die Studierenden, Lehrerinnen, Ingenieure und Handwerkerinnen der Welt wollen nicht mehr in der alten Weise leben, die Herrschenden können nicht mehr in der alten Weise regieren – auch in Kamerun! Dort organisierte der Altpräsident Biya die systematische Ausschaltung und Unterdrückung oppositioneller Gruppen – auch nach seiner Wahlniederlage (rf-news berichtete).

Deswegen sammeln wir hier in Deutschland für ein Auto für die Demokratie. „Die Spendensammlung dient

dem Kauf des Fahrzeugs, der Zulassung und der Versicherung.

der Aufnahme des täglichen kommerziellen Betriebs.

der Organisation regionaler politischer Rundreisen

der Mobilität für Aktivitäten.

dem Beitritt und der aktiven Mitarbeit in der Gewerkschaft des Verkehrssektors.“ (aus dem Aufruf)



Diese Arbeit kann man kaum per Internet organisieren – erst recht nicht, wenn die Infrastruktur das mit Stromausfällen und fehlenden Verkehrsverbindungen in dem großen afrikanischen Land nicht hergibt. Aber auch die Sicherheit der Arbeit und der Verbindungen untereinander muss natürlich gewahrt bleiben.



Gebraucht werden 8000 Euro. Das möglichst diesen Monat!



Dankenswerterweise hat die überparteiliche Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International das zu ihrer Sache gemacht. Auf dem Pfingstjugendtreffen wurde dafür bereits kräftig geworben und erste Spenden gehen schon ein. Doch sie reichen noch nicht!

Deswegen – unterstützt das Projekt mit eurer Spende! Sammelt unter Freundinnen und Freunden, Nachbarinnen, Kollegen, Verwandten!

Spendenkonto: Solidarität International

IBAN: DE86 5019 0000 6100 8005 84

Stichwort: ein Auto für die Demokratie