Einbürgerungsrekord in Deutschland

Cool, dass inmitten der reaktionärsten Pläne deutscher Migrations-, und vor allem Abschiebepolitik die Zahl der Einbürgerungen auf Rekordniveau klettert. Eine Bereicherung für Deutschland!

Man sollte aber nicht vergessen, dass es auch eine Reihe ganz übler Interventionen von Landesverfassungsschutzbehörden gibt. Das fing schon 2007 an mit Jannine Menger-Hamilton, die als Linke zwei Jahre um ihre Einbürgerung kämpfen musste, weil sie aberwitzig des Linksextremismus bezichtigt wurde.

Derzeit gibt es die bedrückenden Vorgänge um den iranisch-stämmigen Danial Bamdadi, dem Gewerkschafter aus Baden-Württemberg, der sich besonders gegen faschistische Bestrebungen engagiert. Die Ablehnung seiner Einbürgerung wurde sogar in der ersten Instanz von Gerichts wegen bestätigt und skandalöserweise keine Berufung zugelassen.

Ebenso haarsträubend ist die Ablehnung der Einbürgerung von Owen Franke in Gelsenkirchen. Der Filmemacher spricht perfekt Deutsch, hat alle Voraussetzungen für die Einbürgerung erfüllt (inklusive Bekenntnis zur freiheitlichen-demokratischen Grundordnung und zur historischen Verantwortung Deutschlands). Aber er hat sich erdreistet, ein geradezu prophetisch-kritisches Interview nach der Wiederwahl von Donald Trump zu geben. Und dies auch noch an das linke online-Portal rf-news der MLPD. Enbürgerungsverfahren kurz vor Abschluss abgeblasen!

Jannine Menger-Hamilton hat nach zwei Jahren Kampf ihre Einbürgerung erreicht. Daraus sollte auch andere den Mut ziehen, sich den Interventionen der Landesverfassungsschutzbehörden nicht einfach zu unterwerfen, sondern weiter um die Einbürgerung dieser wertvollen Menschen zu kämpfen.

Monika Gärtner-Engel, Gelsenkirchen