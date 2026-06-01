Einladung zum Opferfest „Gala für Gaza" am 6. Juni

Die Veranstalter schreiben dazu: "Wir laden euch herzlich ein zum Familien-Opferfest „Gala für Gaza", veranstaltet von der Union der deutsch-palästinensischen Ingenieure NRW und der Palästinensischen Ärzte- und Apothekervereinigung NRW. Es ist ein Abend für Kinder und Erwachsene mit Essen und Programm. Sie schreiben dazu: "Wir laden euch herzlich zum Familien-Opferfest für die ganze Familie ein. Das Programm beinhaltet eine Dabka-Gruppe, griechische Tanz-Gruppe, eine bekannte palästinensische Musik-Band und mehr. Falafel, Süßigkeiten und Getränke dürfen auch nicht fehlen. Kommt und bringt Eure Kinder mit. Das gesammelte Geld ist für Gaza."

Am 6. Juni um 17:30 Uhr im Kultursaal der Horster Mitte in Gelsenkirchen-Horst, Schmalhorststraße 1; 45899 Gelsenkirchen; Haltestelle: Schloss Horst

Eintritt:

Erwachsene 12 Euro

Kinder 3 Euro