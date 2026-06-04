Eintausend herausgerissene Bäume

Wege und Straßen waren unpassierbar. Am Samstagmorgen rückten Forstarbeiter mit Motorsägen zu ersten Aufräumarbeiten aus. „Es war der Sturm aus Nord, das war seltsam. Sonst haben wir immer Ost-/Westwinde“, berichtete einer von ihnen.



„Wir haben 1000 rausgerissene oder abgeknickte Bäume zwischen Lippstadt und Delbrück. Darunter wirklich große, die schon über 100 Jahre alt sind.“ Woher das kommt, will ich seine Meinung wissen. „Solch einen Sturm gab’s nicht, seit ich hier lebe. Daran sind die Kriege schuld. Im Libanon oder in der Ukraine – viele wissen ja nicht, wie da unsere Luft zerstört wird.“