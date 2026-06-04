Siemens Energy, Erlangen
Erfolg für die fristlos gekündigte Betriebsrätin Isa Paape
Nach der erfolgreichen Gerichtsverhandlung, die am 16. April vor dem Arbeitsgericht Nürnberg stattgefunden hatte, arbeitet Isa Paape wieder bei Siemens Energy in Erlangen. Jetzt geht jedoch die Auseinandersetzung um die Nachzahlung ihres Gehalts für die Zeit weiter, in der sie wegen unrechtmäßiger Kündigung nicht im Betrieb war. Sie wurde im November 2025 gekündigt. Das Gericht verurteilte Siemens Energy zur Weiterbeschäftigung bis zum rechtskräftigen Abschluss des Rechtsstreits. Inzwischen wurden mehr als 1400 Unterschriften an den Vorstandsvorsitzenden und den Arbeitsdirektor von Siemens Energy übergeben.