"Modelloffensive"

"Modelloffensive"

Ford steigt verstärkt in Militärproduktion ein

Der US-Autokonzern Ford will bis 2029 in Europa sieben neue Modelle auf den Markt bringen. Darunter ein elektrischer Kleinwagen und ein E-SUV, auch sonst vor allem größere Modelle mit Verbrenner- beziehungsweise Hybridantrieb. Stolz ist Fords Europachef Jim Baumbick besonders auf den neuen "Ranger Super Duty": Er sei gedacht "für die anspruchsvollsten Einsätze der Welt – Rettungsdienste, Forstwirtschaft, Bergbau und Militär." Gebaut werden soll er allerdings in Thailand. Keines der geplanten neuen Modelle soll im deutschen Fordwerk in Köln entstehen, ein Teil in Kooperation mit Renault.