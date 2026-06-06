Hoch(U)mut kommt vor dem Fall

Vor wenigen Wochen ist Umut Sönmez, Staatssekretär im SPD-geführten hessischen Wirtschaftsministerium, entlassen worden.



Zuerst in die Schlagzeilen kam er im Zusammenhang mit der parteilosen Staatssekretärin, die aus dem Amt gemobbt wurde (mehr dazu hier). Jetzt traf es ihn selbst, weil er auf einer Fastnachtsfeier des Ministeriums offenbar eine Kollegin betatscht hatte.



Erst vor gut zwei Jahren ist Sönnez mit fliegenden Fahnen als Opel-Betriebsrat und Aufsichtsrat zurückgetreten und zur Landesregierung gewechselt. Nicht selten hatte sich bei Besuchen im Werk feiern lassen – jetzt ist er seinen 13.000-Euro/Monat-Job los.

Sönnez ist nicht einfach nur ein weiterer frauenfeindlicher bürgerlicher Politiker. Im Unterschied zu vielen ehrlichen SPD-Mitgliedern ist er ein Beispiel für das Verhalten von SPD-Spitzenpersonal bei Arbeiterkämpfen: Die Belegschaft hatte sich 2017 und 2018 mit zahlreichen Kampfaktionen gegen die Folgen der PSA-Übernahme gewährt. Die Losung „Kampf um jeden Arbeitsplatz, alle zusammen!“ War gesetzt! Da wurde Sönmez Vertrauenskörperleiter und spaltete den gemeinsamen Kampf von ITEZ (Entwicklungszentrum, Anm. d. RF-Red.) und Werk.



Besonders tat er sich mit antikommunistischer Hetze gegen den Bochumer Streik und Kollegen hervor. Sogar den Kampf gegen die Schließung der Lehrwerkstatt versuchte er, erfolglos, zu stoppen. Mikrofone wurden unter seiner Regie abgeschaltet, gemeinsame Aktionen verhindert, die Vertrauenskörperleitungsarbeit runtergefahren. Allerdings war sein Ruf in der Belegschaft da ruiniert; er wurde als Vertrauenskörperleiter abgelöst.



Merken wir uns: Auf solche Typen aus der Landesregierung ist kein Verlass. Kritisch diskutieren müssen wir im Vertrauenskörper aber, warum und wie so ein Typ, der noch nie im Leben gearbeitet hat, Vorsitzender aller Vertrauensleute werden konnte.