Kampf um die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall

Wir feiern dieses Jahr doppeltes Jubiläum: Vor 70 Jahren haben 35.000 Metall- und Werftarbeiter in Schleswig-Holstein für 114 Tage gestreikt. Sie haben durchgesetzt, dass Arbeiter in Deutschland vom Kapitalisten sechs Wochen weiter bezahlt werden, wenn sie krank sind. Das gab es vorher nur für Angestellte.



Vor 30 Jahren wollte die Kohl-Regierung (CDU) diese Lohnfortzahlung auf 80 Prozent kürzen. Das Gesetz war im Bundestag bereits beschlossen und Mercedes-Benz wollte es als Erstes umsetzen. Daraufhin haben die Kollegen beschlossen: „Das geht gar nicht!“ und haben erst in Bremen und dann auch in Süddeutschland bei Mercedes selbständig gestreikt.



Diese Streikwelle haben dann auch Kollegen in anderen Betrieben aufgegriffen. Bis heute sind die Kollegen stolz darauf, dass wir Anteil am Ende der Kohl-Regierung hatten und dass das Gesetz danach vom Bundestag zurückgenommen werden musste.



Jetzt ist es wieder Zeit für den selbständigen Kampf gegen die Regierungspläne, die ersten Tage einer Krankheit nicht zu bezahlen (angedrohte Karenztage). Die Erfahrungen zeigen: Ein Etappensieg reicht nicht, die kommen immer wieder mit derselben arbeiterfeindlichen Politik um die Ecke, solange die Monopolkonzerne die Macht haben. Deswegen brauchen wir eine erhebliche Stärkung der sozialistischen Perspektive. Also: Mach mit in den Betriebsgruppen der MLPD!