Keinem Kind soll diese einmalige Sommerfreizeit entgehen!

Bei den Rotfüchsen dreht sich jetzt alles um das Kindercamp. Für alle Kinder ab 6 Jahren heißt es Schlafsack, Kleidung für heiße und für nasse Tage packen, weitere Kinder für die Teilnahme gewinnen. Für Kinder ab 10 bis 12 Jahre gilt es zudem, das Zelt zu checken. Die Spannung aufs Camp steigt, zB beim Zeltaufbau-Wettrennen wie hier bei den Hagener Rotfüchsen.

Die MLPD muss alles ganz exakt mit den Eltern besprechen und "festmachen": von der Anmeldung über die Anreise bis hin zu Ernährungsbesonderheiten der Kinder. Auf Elternnachmittagen die Ferienanlage, das Programm, die Betreuer des Kindercamps vorstellen.

Kein Kind muss aus finanziellen Gründen zu Hause bleiben. Alle machen gemeinsam Finanzaktionen, stellen Anträge beim Jobcenter nach Unterstützung aus dem "Teilhabe-Paket" und evtl. auch aus dem Jugendfonds der MLPD.