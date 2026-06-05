Kurdische Frauen mobilisieren für 20. Zîlan-Festival

Kurdische Frauenräte aus Darmstadt bereiten sich auf das 20. Zîlan-Frauenfestival in Dortmund vor. Das Festival soll auch in diesem Jahr ein Ort kurdischer Frauenorganisierung, kultureller Identität und politischer Solidarität werden.



Mit Blick auf das 20. Zîlan-Frauenfestival in Dortmund intensivieren kurdische Frauenorganisationen in Deutschland ihre Vorbereitungen. Vertreterinnen der Frauenräte Roza, Sara und Amara kamen im Kurdischen Kulturzentrum Darmstadt zusammen, um die letzten Planungen für das seit 2004 ausgerichtete und nach der Guerillakämpferin Zeynep Kınacı benannte Festival zu koordinieren.



Im Mittelpunkt des Treffens standen die Mobilisierung für das Festival sowie die Beteiligung von Frauen, Jugendlichen und Familien mit Kindern. Die Teilnehmerinnen betonten, dass das Festival auch in diesem Jahr mit breiter Beteiligung und einem umfangreichen Programm stattfinden solle. Das 20. Zîlan-Frauenfestival wird am 20. Juni in Dortmund veranstaltet.

„Ort von Organisierung und Solidarität“

Die beteiligten Frauenräte bezeichneten das Festival als einen der wichtigsten Räume kurdischer Frauenorganisierung in Europa. Es gehe nicht allein um ein kulturelles Zusammenkommen, sondern auch um die Stärkung von Solidarität, kollektiver Erinnerung und gesellschaftlicher Organisierung. „Das Zilan-Festival ist Ausdruck der historischen Widerstandslinie der kurdischen Frauenbewegung“, erklärten Teilnehmerinnen des Treffens. Zudem wurde betont, dass das Festival eine wichtige Rolle dabei spiele, die Organisierung kurdischer Frauen in der Diaspora weiter auszubauen.

Fokus auf Kinder und Jugendliche

Nach Angaben der Organisatorinnen wird das Festival erneut ein breites kulturelles Programm umfassen. Geplant sind Musikbeiträge, Folkloreaufführungen, Bühnenprogramme, Reden sowie verschiedene kulturelle Aktivitäten. Besonderes Augenmerk liege in diesem Jahr erneut auf Angeboten für Kinder und Jugendliche. Die Frauen erklärten, es sei von zentraler Bedeutung, dass Kinder früh mit ihrer Sprache und Kultur in Kontakt kommen und Jugendliche aktiv an gesellschaftlichen und politischen Prozessen teilnehmen.

Aufruf zur Teilnahme

Die Frauenräte aus Darmstadt erklärten, ein großer Teil der Vorbereitungen sei inzwischen abgeschlossen. Abschließend riefen sie die kurdische Bevölkerung sowie demokratische und solidarische Kreise dazu auf, sich am 20. Zîlan-Frauenfestival in Dortmund zu beteiligen.

Wann und wo?

20. Juni 2026, 9 Uhr, Remydamm Victor- Toyka Str., 44139 Dortmund (P1/P2)