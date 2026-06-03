Mexiko-Stadt: Lehrerstreik trifft Fußball

Tausende Frauen demonstrierten am Montag in der kenianischen Hauptstadt Nairobi und forderten Maßnahmen gegen die steigenden Zahlen an Frauenmorden. Sie drohten der Regierung mit einem Ultimatum. Die Demo wurde von der Bewegung „End Femicide“ gemeinsam mit Frauenrechts-, Menschenrechts- und Kinderschutzgruppen organisiert. Es handelte sich um eine der größten Demonstrationen gegen geschlechtsspezifische Gewalt, die die kenianische Hauptstadt seit Monaten erlebt hat; sie legte den Verkehr in Teilen des zentralen Geschäftsviertels der Stadt lahm. Die Gospelsängerin Wandeto war am 16. Mai, als sie in Nairobi auf dem Heimweg war, von drei Männern mit Benzin übergossen und angezündet worden. Die Zahl der Gewalttaten vor allem gegen Frauen und Kinder ist stark gestiegen.