Mexiko
Mexiko-Stadt: Lehrerstreik trifft Fußball
Seit Wochen protestieren die Lehrer in Mexiko für eine Verdoppelung der Löhne und die Einführung eines sicheren Rentensystems. Im Wahlkampf hatte Präsidentin Scheinbaum noch versprochen, die Privatisierung der Rentenversicherung rückgängig zu machen.Vergangene Woche konzentrierten sich die Proteste der Lehrergewerkschaft CNTE noch auf den Bundesstaat Oaxaca. Am Montag begann die Gewerkschaft nun mit einer Großdemonstration im Zentrum von Mexiko-Stadt, das die Polizei allerdings wegen der Fußballweltmeisterschaft schon abgesperrt hat. Die Gewerkschafter errichteten an die Sperren nun ihr Protestcamp. Es kam zu heftigen Zusammenstößen mit der Polizei.