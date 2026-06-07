Aufrufe, Mitteilungen, Infos
Neu: "Freiheit für Eva & Ahmet" - offizielle Informationsseite der Familien und Anwälte
Unermüdlich kämpfen die Angehörigen von Eva Michelmann und Ahmet Polad, ihre Anwälte und zahlreiche solidarische Unterstützerinnen und Unterstützer für ihre Freilassung aus syrischer Isolationshaft.
Jetzt gibt es eine offizielle Informationsseite "Freiheit für Eva & Ahmet" der Familien und der anwaltlichen Vertretung. Zu Ihrer und eurer Verwendung sind dort aktuelle Mitteilungen, Aufrufe und Erklärungen, Hintergründe usw. zusammengefasst. Wir freuen uns, wenn sie genutzt und verbreitet wird:
https://evamichelmann-ahmetpolad.de
Mit besten Grüßen
Antonius Michelmann