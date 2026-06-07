Neu: "Freiheit für Eva & Ahmet" - offizielle Informationsseite der Familien und Anwälte

Jetzt gibt es eine offizielle Informationsseite "Freiheit für Eva & Ahmet" der Familien und der anwaltlichen Vertretung. Zu Ihrer und eurer Verwendung sind dort aktuelle Mitteilungen, Aufrufe und Erklärungen, Hintergründe usw. zusammengefasst. Wir freuen uns, wenn sie genutzt und verbreitet wird:

https://evamichelmann-ahmetpolad.de

Mit besten Grüßen

Antonius Michelmann