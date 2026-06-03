Mercedes-Benz / Daimler Truck

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Neun-Stunden-Tag? Nein! – Sechs-Stunden-Tag? Ja!

Die folgende Korrespondenz der Redaktion Sindelfingen ist in der Zeitung von Kolleginnen und Kollegen für Kolleginnen und Kollegen bei Mercedes-Benz und Daimler Truck, „Die Stoßstange“, erschienen.

Aus der Kollegenzeitung „Die Stoßstange“

Es ist ein Skandal, was die Werksleitung in Sindelfingen in der „modernsten Fabrik Europas“, der Factory 56, ab Ende Juni durchdrücken will: einen Neun-Stunden-Tag mit weniger Pausen als bisher.


Von 5:56 Uhr bis 14:56 Uhr sollen die Bänder in der S-Klasse neun Stunden laufen, dabei wird die Frühstückspause gekürzt, von 15 auf zehn Minuten und die Mittagspause von 35 auf 30 Minuten. Zwei Zehn-Minuten-Steinkühlerpausen bleiben und in der zusätzlichen Stunde kommt eine Sechs-Minuten-Pause dazu.


Heftigste Kritik wird unter Kollegen laut: „So kann man angesichts der unmenschlichen Arbeitsverdichtung in der Montage doch nicht leben, der Krankenstand ist doch eh schon über 10 Prozent … Ist das nicht genug? Geht’s nur um Profit?“


Wenn es heißt: „Sonst kommt die nächste S-Klasse nicht nach Sindelfingen“, dann sagen wir nur: Das ist kapitalistische Erpressung, die Arbeiterklasse kann sich organisieren und wehren!


Kampf der Arbeitshetze und der Arbeitszeitflexibilisierung!

Für die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich!

Wir lassen uns nicht erpressen - rein in die IG Metall!