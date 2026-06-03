Neun-Stunden-Tag? Nein! – Sechs-Stunden-Tag? Ja!

Es ist ein Skandal, was die Werksleitung in Sindelfingen in der „modernsten Fabrik Europas“, der Factory 56, ab Ende Juni durchdrücken will: einen Neun-Stunden-Tag mit weniger Pausen als bisher.



Von 5:56 Uhr bis 14:56 Uhr sollen die Bänder in der S-Klasse neun Stunden laufen, dabei wird die Frühstückspause gekürzt, von 15 auf zehn Minuten und die Mittagspause von 35 auf 30 Minuten. Zwei Zehn-Minuten-Steinkühlerpausen bleiben und in der zusätzlichen Stunde kommt eine Sechs-Minuten-Pause dazu.



Heftigste Kritik wird unter Kollegen laut: „So kann man angesichts der unmenschlichen Arbeitsverdichtung in der Montage doch nicht leben, der Krankenstand ist doch eh schon über 10 Prozent … Ist das nicht genug? Geht’s nur um Profit?“



Wenn es heißt: „Sonst kommt die nächste S-Klasse nicht nach Sindelfingen“, dann sagen wir nur: Das ist kapitalistische Erpressung, die Arbeiterklasse kann sich organisieren und wehren!



Kampf der Arbeitshetze und der Arbeitszeitflexibilisierung!

Für die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich!

Wir lassen uns nicht erpressen - rein in die IG Metall!