„Ni Una Menos“ Demo gegen Präsident Milei

Zu der 11. „Ni Una Menos“-Demonstration (Nicht eine weniger) versammelten sich am Mittwoch Hunderttausende vor dem Kongress in Buenos Aires und forderten ein Ende der Frauenmorde. Sie protestierten zudem gegen den Abbau von Maßnahmen zum Schutz der Opfer und zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt unter der Regierung von Präsident Javier Milei. Angesichts der jüngsten Morde an Agostina Vega, Dulce Candia und Noelia Romero, die wie offene Wunden schmerzen, strömten feministische Gruppen, Angehörige von Opfern von Frauenmorden, Aktivistinnen, Gewerkschaftsmitglieder, politische Organisationen und unabhängige Demonstrantinnen auf die Straßen der wichtigsten öffentlichen Plätze im ganzen Land. In Buenos Aires besetzten die Demonstrantinnen die zehn Häuserblocks der Avenida de Mayo, die vom Regierungssitz Casa Rosada zum Kongress führt, und trugen Transparente mit den Gesichtern und Namen von Tausenden von Frauen und Mädchen, die getötet wurden.