Ska P: A la mierda

Ska-P aus Spanien standen die komplette Zeit ihres Bestehens für Antifaschismus, Antirassismus, Solidarität mit den Kämpfen in Latein- und Mittelamerika, Kritik am Stierkampf und an der katholischen Kirche in Spanien, den kapitalistischen Verhältnissen etc. Mit "A la mierda" hat die Truppe aus dem Madrider Arbeitersstadtteil Vallecas eine klare Absage an Faschisten und Rassisten geschrieben. Selten hat Antifaschismus so sommerlich und schmissig geklungen. Deshalb jetzt hier für alle Leserinnen und Leser von Rote Fahne News in Sommerlaune.

Da der Text wie bei Ska-P üblich ausschließlich auf Spanisch ist, hier eine deutsche Übersetzung.