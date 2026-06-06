Audi

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So wird die Arbeitsplatzvernichtung bemäntelt

Ein Leser aus Heilbronn schreibt an die Rote Fahne-Redaktion: „Hast Du mal 600.000 Euro übrig? Dafür bekommst Du einen sportlichen Wagen mit 1.001 PS und 350 km/h in der Spitze. Du musst Dich aber beeilen, denn der Supersportwagen AUDI Nuvolari ist auf 499 Exemplare limitiert … Mit solchen News und Ankündigungen neuer Modelle wird die Vernichtung von Tausenden Arbeitsplätzen im VW/AUDI-Konzern auf der Titelseite der HEILBRONNER STIMME eingekleidet."

 

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