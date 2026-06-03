Albanien
Tirana: Tausende protestieren gegen Luxus-Bauprojekt
In Albanien haben tausende Menschen gegen ein milliardenschweres Luxus-Bauprojekt protestiert, das mit Trump-Schwiegersohn Jared Kushner in Verbindung steht. In der Hauptstadt Tirana versammelten sich am Dienstag zahlreiche Menschen mit Plakaten, auf denen Slogans wie "Albanien ist nicht zu verkaufen" standen. Eine zentrale Forderung der Demonstranten ist der Stopp des Resort-Projekts aufgrund von Bedenken wegen Umweltschäden und Korruption. Kushner Unternehmen Atlantic Incubation Partners LLC plant, 1,4 Milliarden Euro zu investieren. Das Projekt umfasst den Bau von Hotelanlagen auf der unbewohnten Insel Sazan sowie im geschützten Küstengebiet von Vjosa-Narta, das in der südlichen Gemeinde Zvernec liegt. Bereits am Samstag hatte es dort Proteste gegeben.