Völkerrechtsfreund Deutschland?

Ausgerechnet Annalena Baerbock musste die Blamage verkünden, examinierte Völkerrechtlerin, ehemalige deutsche Außenministerin und noch bis September Präsidentin der UN-Generalversammlung. Deutschland hat 104 Stimmen bekommen, Portugal 134 und Österreich 131. Notwendig ist eine absolute Mehrheit der 193 Mitgliedsländer der Vereinten Nationen.

Der Sicherheitsrat ist eines der sechs Hauptorgane der UN, laut Charta verantwortlich für die „Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit“. Die fünf ständigen Mitglieder sind China, Frankreich, Russland, die USA und das Vereinigte Königreich. Ständige Mitglieder haben Vetorecht, auch ein einzelnes Mitglied kann eine Resolution oder Empfehlung stoppen. Da unter den ständigen Mitgliedern ein zwischenimperialistischer Konkurrenzkampf herrscht, kommt das häufig vor. Der Sicherheitsrat wählt auch die Richterinnen und Richter des Internationalen Gerichtshofs (International Court of Justice – ICJ). Die zehn nicht ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats werden von der UN-Generalversammlung für jeweils zwei Jahre nach einem Regionalschlüssel gewählt. Deutschland, Portugal und Österrreich haben sich für die Region Westeuropa beworben. Deutschland war bisher sechs Mal Mitglied im Sicherheitsrat, zuletzt 2019/2020. Dass die Bewerbung zu spät erfolgte, ist eine etwas billige Ausrede. Das war 2020 - in sechs Jahren kann man eigentlich genug Wahlkampf und Werbung für sich machen.