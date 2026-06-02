Was genau heißt Liquidatorentum?

Tatsächlich kennt ihn die Arbeiterbewegung schon länger und hat sich insbesondere Lenin damit auseinandergesetzt. Ein Blick in die Fremdwörter- und Begriffserklärung des Revolutionären Weg führt zu einer etwas grundlegenderen Erklärung gegenüber der eher zeitbezogenen in der Ausgabe Nr. 15 des RW:

"Kleinbürgerliche Auffassung, die den revolutionären Klassenkampf unter Führung des Proletariats ablehnt und so vor allem in wirtschaftlich und politisch schwierigen Situationen innerhalb kommunistischer Organisationen zersetzend (liquidatorisch) wirkt, was sich besonderes in Bildung von Fraktionen, Disziplinlosigkeit, Ultra-Demokratismus usw., kurz: in Bestrebungen zur Auflösung der Organisationen von innen her äußert."

Das macht die Sache noch verständlicher für die Leserinnen und Leser und wir sollten zukünftig solche Begriffe von vornherein besser erläutern.