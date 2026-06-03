Was ist Sozialismus?

Was verstehen verschiedene Jugendorganisationen eigentlich unter Sozialismus? Welche Ziele verbinden sie damit, und welche Antworten sehen sie auf die Herausforderungen unserer Zeit? Bei dieser Veranstaltung spricht Lisa Gärtner, jugendpolitische Sprecherin der MLPD, über Standpunkte und Verständnis von Sozialismus, wie wir dahin kommen und die sozialistische Jugendbewegung. Im Mittelpunkt stehen dabei der offene Austausch, unterschiedliche Standpunkte und die Möglichkeit, Fragen zu stellen und mitzudiskutieren.

Am Samstag, dem 6. Juni 2026 um 18 Uhr im Jugendzentrum CHE, An der Rennbahn 2 in Gelsenkirchen. Im Anschluss um 20 Uhr findet die Rebell-Party statt. Kommt vorbei, diskutiert mit und bringt eure Fragen ein!