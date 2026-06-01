Was sind Liquidatoren?

Er schreibt:

Ich las "Obwohl zwei führende Liquidatoren anwesend waren, berichten sie in dem von ihnen kontrollierten Bochumer Internet-Portal – nichts." Dazu eine Frage: Was ist ein Liquidator?

Nach https://de.wikipedia.org/wiki/Liquidator steht "Liquidator" für:





eine zur Auflösung eines Unternehmens bestellte Person eine Person, die nach der Katastrophe von Tschernobyl an der Eindämmung des Unglücks beteiligt war jemanden, der berufsmäßig andere Personen tötet, siehe Auftragsmord ein US-amerikanischer Spielfilm: "Der Liquidator"



Ja, "Liquidator" ist ja auch ein Begriff aus der politischen Literatur der MLPD (siehe RW 15 „Kampf dem Liquidatorentum“), der aber außerhalb der Partei kaum geläufig ist und vielleicht sogar missverstanden wird. Daher finde ich es besser "MLPD-Hasser oder Fresser" zu sagen.

Da weiß dann jede und jeder sofort, was gemeint ist. ...

Hier die Antwort des Redakteurs:

Lieber ..., im REVOLUTIONÄREN WEG 15, den Du ja schon erwähnst, wird der Bergiff "Liqudiator" so erklärt: "Mit dem Rückzug der Arbeiterkämpfe 1974 auf dem Hintergrund der Schwankenden Stagnation in der Wirtschaft wurden viele kleinbürgerliche Elemente innerhalb der Arbeiterbewegung verunsichert und zweifelten an der Richtigkeit der proletarischen Linie, griffen sie an und betraten damit den Boden des Liquidatorentums ... Die Veränderung der wirtschaftlichen und politischen Situation und ihre reaktionären Auswirkungen sind die wichtigsten Merkmale der materiellen Grundlagen des gegenwärtigen Liquidatorentums." (S. 10/11).

Diese Erklärung geht über den von Dir favorisierten Begriff „MLPD-Hasser“ hinaus, denn sie beschreibt richtig, dass ein Liquidator eben nicht nur gegen die MLPD vorgeht, sondern die proletarische Linie als solche attackiert, die ja von der MLPD als revolutionärer, proletarischer Arbeiterpartei vertreten wird. Natürlich sind darunter auch Menschen, die aus ihrem Hass auf die MLPD keinen Hehl machen. Den Begriff aber auf sie einzuengen, würde zu kurz greifen.

Deshalb verwendet die MLPD bis heute auch diese richtigen wissenschaftlichen Begriffe. Du hast allerdings recht, dass sie heute aufgrund der vorherrschenden bürgerlichen Ideologie bei den Massen nicht mehr so geläufig sind.

Deshalb ist es wichtig, dass die Redaktion diese Begriffe wieder häufiger erläutert und verständlicher macht.

Herzliche Grüße

Der REVOLUTIONÄRE WEG 15 / 76 "Kampf dem Liquidatorentum" von Willi Dickhut kann hier gekauft werden