Wie sollen wir künftig wohnen?

Diese Frage stellen sich nicht nur Mieter des zur RAG-Stiftung gehörigen Wohnungskonzerns VIVAWEST in Marl-Hüls. Darunter sind viele Kumpel und ihre Familien. Der Austausch von Fenstern, Türen und Heizkörpern in ihren Wohnungen macht ihnen seit Wochen das Leben zur Hölle. Sie protestieren gegen Pfusch, rücksichtsloses Verhalten gegenüber den Bewohnern, Verstoß gegen Sicherheitsbestimmungen und fehlende rechtzeitige Ankündigung von Arbeiten. Und dass ihre Wohnungen aus der Sozialbindung fallen und Mieterhöhungen von um die 200 € monatlich verordnet werden sollen. Der Vorschlag steht im Raum, angesichts der Belästigung und erheblich eingeschränkten Nutzbarkeit der Wohnungen die Miete zu kürzen. Das wird beim Treffen beraten.

Außerdem wird vom 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen in Gelsenkirchen berichtet, an dem wir teilgenommen und unsere Anliegen eingebracht haben. Ein buntes Programm von Sport, Kultur, Konzerten, Feiern und Information begeisterte 1.500 Teilnehmer. Das selbst organisierte „Hugo-Hauer-Cafe“ war ein gut besuchter Anziehungspunkt. Es verkörperte, dass die kämpferische Tradition der Bergleute und ihrer Familien gerade heute gefragt ist.

Weitere Treffen am dritten Dienstag im Monat um 18:30 Uhr am 22.09., 20.10., 12.11., 15.12.