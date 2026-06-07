„Wofür haben wir euch gewählt …?“

Wenn wieder einmal Errungenschaften wie die 35-Stunden-Woche hergegeben werden, hört man immer wieder: „Wozu haben wir denn eine Gewerkschaft? Wozu haben wir einen Betriebsrat?“



Die Kritik ist natürlich angebracht. Aber auch wenn Betriebsräte und Gewerkschaftsführungen diese Errungenschaften gerne für sich in Anspruch nehmen – in Wirklichkeit beruhen sie alle auf dem Kampfgeist der Belegschaften. Deshalb können sie auch nur durch kämpferische Belegschaften verteidigt werden und starke Gegenforderungen können aufgestellt werden.



Starke Betriebsräte sind zwar erforderlich, aber sie allein können nichts erreichen, wenn nicht die Belegschaften kämpfen.



Aus dem Stellvertreterdenken - wenn eine kleine Gruppe Verhandlungsführer behauptet „Wir machen das schon für euch“ – dann kann man schon davon ausgehen, dass wieder Kröten geschluckt werden müssen.

Es wurden noch nie Errungenschaften im stillen Kämmerlein erreicht. Kämpferischen Betriebsräten stärkt man den Rücken – durch eigene Aktivitäten bis hin zum Streik.