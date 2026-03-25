Zahl der Superreichen explodiert

Während die Armut in Deutschland wächst und das Leben immer teurer wird, gibt es immer mehr Superreiche. Die Zahl der Menschen, die mehr als 100 Millionen US-Dollar (etwa 86 Millionen Euro) besitzen, nahm allein im letzten Jahr um sage und schreibe 28 Prozent zu. Gab es 2024 „erst“ 3.900 Superreiche, waren es Ende letzten Jahres schon rund 5.000. Zusammen gehört dieser kleinen Schicht mehr als ein Viertel des Gesamtvermögens in unserem Land. Das sind 2,9 Billionen Euro. Dazu kommen weitere 700.000 Multimillionäre, die zwischen einer Million und 100 Millionen Dollar besitzen. Zusammen verfügen sie über die Hälfte des Finanzvermögens, rund 6 Billionen Euro. Auf die ärmsten 50 Prozent entfallen dagegen nur 3,4 Prozent des Gesamtvermögens.

Wie ist eine solch maßlose Bereicherung möglich - wo es doch, sobald es um soziale Belange geht, immer heißt, es sei zu „wenig Geld“ da? Die Antwort heißt: Kapitalismus! Die Früchte der gewaltig gestiegenen Arbeitsproduktivität landen über die kapitalistische Ausbeutung in den Taschen einer kleinen Minderheit des internationalen Finanzkapitals. Dessen Führungsfiguren wissen schon gar nicht mehr, was sie mit diesen Unsummen noch anfangen sollen. Nichts ist ihnen zu dekadent, um noch mehr Profit zu machen, sei es Rüstungsproduktion oder Spekulation auf Lebensmittel.