Zum Pfingstjugendtreffen zu gehen, war eine meiner besten Entscheidungen!

Es war richtig cool, wie wir zusammengehalten haben. Ein junges Mädchen half einfach so beim Aufbau unseres Zeltes. Bei der Demo wurden wir immer wieder gefragt, ob wir Wasser oder Sonnenmilch brauchen. Man merkte: Hier kümmern sich alle umeinander! Genauso stelle ich mir den Sozialismus vor!

Mein nächstes Ziel ist, zum Sommercamp zu gehen. Diese Stimmung und noch mehr Wissen, wie nicht nur wir für den Sozialismus kämpfen können und werden, möchte ich nicht nur zwei Tage, sondern zwei ganze Wochen konzentriert erleben!

Damit sich Jeder und Jede die Teilnahme - zum Beispiel am Sommercamp - leisten kann, hat die MLPD einen Jugendhilfefonds eingerichtet. Hier gibt es alle Infos