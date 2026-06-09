11. Juli: Endlich wieder Sommerfest

Am 11. Juli, in der Zeit von 14 Uhr bis 24 Uhr, ist es endlich wieder so weit. Ein Programm für die ganze Familie rund um das Dienstleistungszentrum in Gelsenkirchen-Horst wartet darauf, erlebt zu werden!

Egal ob das Fußballturnier, die Hüpfburg, ein Schnupperkurs im Gitarrespielen, ein Tanzworkshop, Livemusik, Infostände, Gesprächsrunden, leckeres Essen oder Getränke – für jeden und jede ist etwas dabei. Und das Schönste daran ist: Der Eintritt ist frei!

Programm:

Ab 14 Uhr beginnt das Street-Soccer-Turnier. Es handelt sich dabei um Kleinfeldfußball auf Asphalt für Kinder im Alter von acht bis dreizehn Jahren und für Jugendliche im Alter von 14 bis 20 Jahren sowie für Erwachsene. Es wird mit vier Feldspielern und einem Torwart gespielt. Die Teilnahmegebühr beträgt 0,50 Euro je Spieler. Anmeldung an 0209 9552448 oder geschaeftsstelle@rebell.info

Ab 15:30 Uhr startet das Mitmachprogramm. Hier stehen ein Tanzworkshop für Kinder und Jugendliche genauso auf dem Plan wie ein Gitarrenspielkurs, Kinderschminken, eine Hüpfburg und mehr.

Ebenfalls ab 15:30 Uhr wird es eine Kulturbühne geben. Hier sind Liedvorführungen, Rap, Zumba und anderes mehr angesagt.

Von 14 Uhr bis 18 Uhr wird der beliebte Nachbarschaftsflohmarkt laufen. Anmeldung an 0209 3806806 oder flohmarkt@vvv-horstermitte.de.

Folgende Gesprächsrunden sind geplant: Um 16.30 Uhr gibt es eine Gesprächsrunde zum Thema „Was steht in dem neuen Buch Die Lehre von der Denkweise?“. Diskutiert wird mit der Redaktion REVOLUTIONÄRER WEG.

Um 17.15 Uhr findet ein Erfahrungsaustausch statt. Das Thema ist „Gegen Faschismus und Krieg in Schule und Gewerkschaftsjugend“.

Um 18 Uhr findet die Gesprächsrunde mit Gabi Fechtner, Vorsitzende der MLPD, statt. Das Thema lautet: „Was ich die MLPD schon immer fragen wollte!“

Jeweils um 16.30 Uhr und 18.30 Uhr wird es Führungen durch das Willi-Dickhut-Haus und -Museum geben.

Ab 19 Uhr ist Livemusik mit House of Arts und 69 Shotz angesagt.

Leckeres Essen sowie heiße und gekühlte Getränke für jedermann (auch halal und vegan) wird es selbstverständlich geben!

Die Horster Mitte freut sich auf ihre Gäste.

Hier gibt es den Flyer zum diesjährigen Sommerfest