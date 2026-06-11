800. Gelsenkirchener Montagsdemo: Ein starkes Jubiläum in spannenden Zeiten!

Am 8. Juni kamen auf dem Preuteplatz in der City rund 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Gäste und interessierte Passanten zusammen. Verschiedene Rednerinnen und Redner gratulierten, darunter Martina Reichmann, die zusammen mit Thomas Kistlermann durch die Veranstaltung führte, Dr. Willi Mast vom überparteilichen Kommunalwahlbündnis AUF Gelsenkirchen, Chris Wilhelm, der Bergmann Christian Link, Lisa Gärtner für die MLPD und viele andere überbrachten ihre Grüße und Beiträge zu diesem Jubiläum.

Dass die Montagsdemonstration nötig war und ist, zeigt ihre Geschichte: Egal, ob Probleme mit Hartz IV oder heute Bürgergeld, soziale Sorgen, Solidarität mit Flüchtlingen, Solidarität mit den Menschen in Kriegsgebieten weltweit, mit den Menschen im syrisch-kurdischen Rojava etc. Die Geschichte der Montagsdemonstration Gelsenkirchen könnte mittlerweile ein kleines Buch füllen. Sie lebte immer auch von ihrer Überparteilichkeit und der gemeinsamen Grundlage des Kampfes auf Augenhöhe. Dazu sprach unter anderem eine Vertreterin des Frauenverbandes Courage, eine Aktivistin des Freundeskreises Flüchtlingssolidarität und ein Vertreter der Umweltgewerkschaft.

Florian Lutz überbrachte Grüße der MLPD Gelsenkirchen-Gladbeck und freute sich über die jahrelange gute Zusammenarbeit – auch in dem jetzigen vorrevolutionären Gärungssprozess, auf den auch Lisa Gärtner in ihrem Beitrag einging. Sie betonte, dass der Kapitalismus Ursache der vielen Krisen auf der Welt ist und dass der Sozialismus den Ausweg aus diesem Krisenchaos darstellt.

Untermalt von Liedern von Peter Reichmann kam Feierstimmung auf. Anschließend wurde mit Sekt, Aperol Spritz und alkoholfreien Getränken auf die 800. Gelsenkirchener Montagsdemonstration angestoßen.

Thomas Kistermann und Martina Reichmann

Montagdemonstration Gelsenkirchen