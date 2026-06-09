Aeham Ahmad – der „Pianist aus den Trümmern von Yarmouk“ – spielt in der Horster Mitte

Als „Pianist aus den Trümmern von Yarmouk“ wurde er bekannt: Während das Assad-Regime das Flüchtlingslager Yarmouk in Damaskus belagerte, die eingeschlossenen Menschen durch Hunger tötete, sie beschoss und alle möglichen Arten von Angst und Terror im Lager verbreitete, stellte er sich mit seinem Klavier todesmutig in die zerstörten Straßen und spielte für die Leute!

Bald waren seine Straßenkonzerte als Zeichen der Hoffnung, als ein kleiner Lichtstrahl am Horizont oder einfach als ein kurzer Moment der Freude im täglichen Grauen für die Menschen in seiner Nachbarschaft ein unverzichtbarer Bestandteil des Tages. Fotos und Videos von seinem Spiel gingen international um die Welt. Seine Musik, als ein Zeichen für Hoffnung, Menschlichkeit und Widerstand, trug er im Jahr 2015 in die Welt, als er aus Syrien nach Europa floh. Heute lebt er in Deutschland, lebt und spielt bewusst für die Sache des palästinensischen Volkes und gibt regelmäßig Konzerte.

Vielen ist sicherlich noch sein bejubelter Auftritt beim zweiten Rebellischen Musikfestival 2016 in Truckenthal / Thüringen im Gedächtnis, als er mit seiner warmen und herzlichen Musik trotz Eiseskälte viele Menschen vor die Bühne lockte.

Der Kultursaal Horster Mitte freut sich sehr, dass er am 24. Juni dort gastieren wird.

Wann, wo und was?

Aeham Ahmad wird ein Klavierkonzert geben. Ergänzend wird die Schauspielerin Vesna Buljevic aus Bochum Texte aus seinem Buch „Und die Vögel werden singen – Ich, der Pianist aus den Trümmern“ lesen, das er 2017 veröffentlicht hat. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein besonderes kulturelles Highlight.

Das Konzert findet am Mittwoch, den 24. Juni, statt. Der Einlass ist um 18 Uhr. Der Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt beträgt 15 Euro.