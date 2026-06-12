Aeham Ahmad spielt, Vesna Buljevic liest!

Der palästinensische Pianist Aeham Ahmad, bekannt geworden als "der Pianist aus den Trümmern von Yarmouk", kommt am 24. Juni nach Gelsenkirchen und spielt ohne Gage. Die Bochumer Schauspielerin Vesna Buljevic liest dazu aus seinem Buch "Und die Vögel werden singen – Ich, der Pianist aus den Trümmern".



Eingeladen wurden sie von der Organisation "Palästina muss leben!". Der Erlös des Konzertes geht nach Gaza für den Wiederaufbau des Al-Awda-Krankenhauses.



Aeham Ahmad lebte in dem palästinensischen Flüchtlingslager Yarmouk in Damaskus, auch "Little Palestine" genannt. Im Krieg des Assad-Regimes wurde auch das Flüchtlingslager bombardiert und umzingelt, die Einfuhr von Nahrung und Hilfsgütern wurde verweigert. Aeham Ahmad wollte den Menschen in dieser Lage etwas Hoffnung spenden und spielte für sie inmitten der Trümmer auf seinem Klavier. 2015 flüchtete er vor dem "Islamischen Staat" aus Syrien nach Deutschland.

Wann und wo?

Konzert und Lesung finden am Mittwoch, 24. Juni, statt. Der Einlass ist um 18 Uhr. Der Beginn wird um 19 Uhr sein. Veranstaltungsort ist der Kultursaal Horster Mitte, Gelsenkirchen-Horst, Schmalhorststraße 1

Hier gibt es den Flyer zur Veranstaltung