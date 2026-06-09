Politische Gefangene
Aktionen der Initiative "Freiheit für Eva und Ahmet!" ab dem 8. Juni
"Freiheit für Eva und Ahmet" und People's Bridge teilen mit:
Pressemitteilung Initiative "Freiheit für Eva und Ahmet!" und People's Bridge
Auch diese Woche finden wieder Proteste für die Freilassung der Journalist:innen Eva Maria Michelmann und Ahmet Polad statt. Die Demonstrationen sind angesichts der gesundheitlichen Lage der beiden Medienschaffenden notwendig. Durch den kontinuierlichen Druck konnten bereits Erfolge in der Kampagne erzielt werden. Nun wollen wir mit Kundgebungen und Mahnwachen die Freilassung erreichen. Deshalb ruft unsere Initiative dazu auf, sich auch in dieser Woche an den Protesten zu beteiligen
In folgenden Städten finden Aktionen statt:
Berlin:
- 10. Juni, 17 Uhr–Eberswalder Straße beim Mosaik Skladanowsky (Tram Station M1).
- 17. Juni, 17 Uhr – Eberswalder Straße beim Mosaik Skladanowsky (Tram Station M1).
- 24. Juni, 16 Uhr – Auswärtiges Amt.
Frankfurt:
- 10. Juni, 16 Uhr – Bockenheimer Warte.
Hamburg:
- 10. Juni, 17 Uhr – Kreuzung Schanzenstraße/Bartelsstraße
Köln:
Mahnwache vor dem Kölner Rathaus
- Mo., 8. Juni, 13 Uhr bis 18 Uhr.
- Di., 9. Juni, 13 Uhr bis 18 Uhr.
- Mi., 10. Juni, 16 Uhr bis 18 Uhr.
- Do., 11. Juni, 16 Uhr bis 18 Uhr.
- Fr., 12. Juni, 13 Uhr bis 18 Uhr.
Stuttgart:
- 10. Juni, 17.30 Uhr – Königsstraße/Schlossplatz.
Wien:
- 10. Juni, 10 Uhr bis 18 Uhr – Bundesländerplatz (Infostand mit Zelt).
Paris:
- 10. Juni, 14 Uhr – Place Denys Cochin.