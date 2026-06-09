Aktionen der Initiative "Freiheit für Eva und Ahmet!" ab dem 8. Juni

Auch diese Woche finden wieder Proteste für die Freilassung der Journalist:innen Eva Maria Michelmann und Ahmet Polad statt. Die Demonstrationen sind angesichts der gesundheitlichen Lage der beiden Medienschaffenden notwendig. Durch den kontinuierlichen Druck konnten bereits Erfolge in der Kampagne erzielt werden. Nun wollen wir mit Kundgebungen und Mahnwachen die Freilassung erreichen. Deshalb ruft unsere Initiative dazu auf, sich auch in dieser Woche an den Protesten zu beteiligen

In folgenden Städten finden Aktionen statt:

Berlin:

10. Juni, 17 Uhr–Eberswalder Straße beim Mosaik Skladanowsky (Tram Station M1).

17. Juni, 17 Uhr – Eberswalder Straße beim Mosaik Skladanowsky (Tram Station M1).

24. Juni, 16 Uhr – Auswärtiges Amt.

Frankfurt:

10. Juni, 16 Uhr – Bockenheimer Warte.

Hamburg:

10. Juni, 17 Uhr – Kreuzung Schanzenstraße/Bartelsstraße

Köln:

Mahnwache vor dem Kölner Rathaus

Mo., 8. Juni, 13 Uhr bis 18 Uhr.

Di., 9. Juni, 13 Uhr bis 18 Uhr.

Mi., 10. Juni, 16 Uhr bis 18 Uhr.

Do., 11. Juni, 16 Uhr bis 18 Uhr.

Fr., 12. Juni, 13 Uhr bis 18 Uhr.

Stuttgart:

10. Juni, 17.30 Uhr – Königsstraße/Schlossplatz.

Wien:

10. Juni, 10 Uhr bis 18 Uhr – Bundesländerplatz (Infostand mit Zelt).

Paris:

10. Juni, 14 Uhr – Place Denys Cochin.

Hier geht es zur Website der Initiative