Sipri-Jahrbuch
Alle neun Atomstaaten modernisieren und verstärken ihre Arsenale
Am heutigen Montag legt das Stockholmer Friedensforschungsinstitut (Sipri) in der schwedischen Hauptstadt sein neues Jahrbuch vor. Darin warnen die Rüstungsexperten des Instituts: „Die Gefahren, die mit Atomwaffen verbunden sind, wachsen. Indem Staaten ihre nationale Sicherheitsstrategie stärker von Atomwaffen abhängig machen, könnte das nukleare Risiko deutlich zunehmen“, sagt Sipri-Direktor Karim Haggag. Es bestehe die Gefahr von Fehlkalkulationen und Eskalationen. Die gefährliche Entwicklung der atomaren Aufrüstung gehört zur Vorbereitung eines Dritten Weltkriegs, die inzwischen alle Imperialisten aktiv vorantreiben.