Am 4. Juli gemeinsam gegen den AfD-Parteitag in Erfurt

Am 4. und 5. Juli findet der Bundesparteitag der AfD in Erfurt statt – fast genau 100 Jahre nach dem NSDAP-Reichsparteitag in Weimar. Ein Datum, das nicht zufällig gewählt ist.

Wir, als Ver.di NRW, unterstützen die vielfältigen Proteste gegen den AfD-Bundesparteitag und setzen gemeinsam mit vielen anderen ein deutliches Zeichen gegen rechts.

Warum ist das für uns als Gewerkschaft wichtig?

... Die Politik der AfD ist mit (dem) gewerkschaftlichen Verständnis nicht vereinbar. Denn wer Beschäftigte stärken will, muss für mehr Tarifbindung, starke Betriebs- und Personalräte, ein wirksames Streikrecht, einen armutsfesten Mindestlohn und soziale Sicherheit eintreten.



Genau hier steht die AfD aus gewerkschaftlicher Sicht auf der falschen Seite: Sie stärkt nicht die Interessen von Beschäftigten, sondern stellt zentrale Errungenschaften infrage … Dazu gehören Tarifverträge, Mitbestimmung, Streikrecht …



Unsere Antwort darauf ist klar: Wir lassen uns nicht spalten. Wir stehen zusammen – im Betrieb, in der Dienststelle und auf der Straße.



Am 4. Juli werden wir gemeinsam sichtbar und zeigen: Gewerkschaften stehen für eine solidarische Gesellschaft und für eine demokratische Arbeitswelt. Wer gute Arbeit, Mitbestimmung und soziale Sicherheit verteidigen will, muss auch klar gegen rechte Politik Haltung zeigen. ...



Weitere Infos von Ver.di NRW dazu gibt es hier.