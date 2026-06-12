Am Montag läuft die Frist an die HAVAG-Geschäftsleitung ab

Wie uns aus Kreisen der Stadtwerke Halle GmbH, zu der die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG) gehört, bekannt wurde, läuft eine von der Gewerkschaft Ver.di der Geschäftsleitung der HAVAG gestellte Frist bezüglich der Weiterbeschäftigung des Straßenbahnfahrers, aktiven Gewerkschafters und Sprechers der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) in Halle, Frank Oettler, am Montag, den 15. Juni, ab.



Wir sind gespannt auf das Ergebnis und haben bereits die, wenn nötig, praktische Solidarität gut vorbereitet.



Eine(r) für alle! Alle für eine(n)!