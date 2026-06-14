Azubis – mehr Kohle notwendig!

Die Inflation schlägt wieder zu, aktuell bei den Benzinpreisen. Konzerne und Regierung zocken ab – und wie! Aber auch Mieten, Wohnungen, Lebensmittel … sind teurer. Die Regierung verspricht viel, aber am Ende sind es die Milliardäre, die Riesenprofite mit der Ausbeutung machen. ...



Der Kapitalismus ist ein Ausbeutungssystem, deshalb sind viele Jugendliche und junge Erwachsene antikapitalistisch eingestellt. Das ist gut so. Was wir brauchen, ist eine sozialistische Jugendbewegung. Unterstützen wir jeden Kampf in diese Richtung.



Die nächste Tarifrunde ist im Herbst. Nur mit Streik können wir uns einen Teil zurückholen! … Bis zum Herbst ist es noch einige Zeit hin - fordern wir einen Lohnnachschlag.