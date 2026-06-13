Bildberichte über das Pfingstjugendtreffen im Vereinsportal meine.stimme

Zur Zukunftsdemo

Mit einer kämpferischen Zukunftsdemo durch Stadtteile von Essen und Gelsenkirchen startete das 22.Internationale Pfingstjugendtreffen. Gegen alle Krisen und Kriege dieses Systems prägten die überwiegend jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihrem Optimismus das Bild. Darunter war auch eine starke Gruppe aus Heilbronn. Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, Schülerinnen und Schüler, Friedens- und Umweltbewegte trugen ihre gemeinsamen Anliegen auf die Straße. Die Heilbronner Gruppe des Jugendverbands REBELL beteiligte sich auch mit eigenen Liedbeiträgen. Mehrere Redner berichteten anschaulich, wie Konzerne ihre Profite auf Kosten der Belegschaften und besonders auf Kosten der Jugend steigern. Sie machten sich stark für einen konzernübergreifenden Kampf für Arbeits- und Ausbildungsplätze. Eine junge Gewerkschafterin von AUDI Neckarsulm unterstützte die Schülerbewegung gegen die Wehrpflicht. Rüstungsproduktion ist keine Alternative zum Fahrzeugbau. Die Demo setzte ein starkes Zeichen für die in Syrien verschleppte mutige Journalistin Eva-Maria Michelmann. Ihr Bruder Toni Michelmann forderte am Offenen Mikrofon, die Solidarität für ihre sofortige Freilassung zu verstärken.

Zum Song Contest

Mit einer starken Gruppe von 35 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen war die Region Heilbronn beim Internationalen Pfingstjugendtreffen im Ruhrgebiet vertreten. Insgesamt kamen über 1500 Besucher aus ganz Deutschland und internationale Gäste in den Revierpark Nienhausen. 3 Tage lebendiger Austausch, Workshops, Konzerte, Sport und Kinderprogramm wurden gemeinsam organisiert und solidarisch finanziert. Ein Festival der Zukunft, der Solidarität und der sozialistischen Jugendbewegung. Sieben Musikgruppen und Interpreten beteiligten sich am Song Contest unter dem Motto „Dein Lied für Gaza“. Sie kamen aus verschiedensten Musikrichtungen. Gemeinsam war jedoch der Spirit der internationalen Solidarität, die große Achtung vor dem Überlebenskampf und dem Freiheitswillen des palästinensischen Volkes. Die Gaza-Soli-AG Heilbronn des Jugendverbands REBELL präsentierte ihr Stück 'Palestine will be free', das mit starken Bildern die Kriegsverbrechen demaskierte. Musikalisch nutzte die Komposition Elemente des Rap und Chants, begleitet von Gitarre und Akkordeon. Das Publikum wählte den Song auf Platz 2. Sieger des Song Contest wurde ein Beitrag von REBELL und Rotfüchsen aus Stuttgart.

Zu den Spielen ohne Grenzen

Beim Internationalen Pfingstjugendtreffen teilnehmen – das heißt drei Tage neue Freunde aus aller Welt kennenlernen, Musik, Workshops, Diskussionen, und sportliche Betätigung für Kinder und Jugendliche in verschiedenen Disziplinen, vom Frühsport bis zum Fußballturnier. Die vom Jugendverband REBELL trainierte Mannschaft aus Heilbronn beteiligte sich an den Spielen ohne Grenzen beim Pfingstjugendtreffen in Gelsenkirchen. 13 Kinder- und Jugendmannschaften gemischten Alters traten gegeneinander an. Sie hatten sich Namen wie "Neckarkämpfer", "Ruhrfüchse", "Blitzkids" oder "Die Hessen kommen" gegeben und jeweils dazu passende Schlachtrufe gewählt. Die jungen „Neckarkämpfer“ zeigten eine gute Teamleistung, u.a. beim Getränkekisten-Rennen, der Wasserplanke und beim „Tausendfüßer“. Sie lagen nach 3 von 5 Disziplinen auf „Medaillenkurs“. Beim Schwammspiel wurden ein paar Tropfen zu viel liegengelassen. So blieb am Ende ein achtbarer 4. Platz. Sport macht hungrig. Gemeinsam mit Freunden organisierte die MLPD Heilbronn einen Essensstand mit einem preiswerten Nudelgericht. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer trugen zur solidarischen Finanzierung des Festivals bei.

Zu den Workshops und Bildungsveranstaltungen

Die Heilbronner Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Internationalen Pfingstjugendtreffens trafen sich am 31.5. zu einem Rückblick und Ausblick. Der Jugendverband REBELL gab bekannt, die öffentlichen Freizeittreffen im Wertwiesenpark im 14-tägigen Rhythmus fortzusetzen. Als neue Aktivität gab es eine Einführung in Übungen zur Selbstverteidigung, die fortgesetzt werden soll. Beim Rückblick auf das Pfingstjugendtreffen wurde die Vielfalt der Workshops und Bildungsveranstaltungen deutlich. Einige Teilnehmer bekamen Einblicke in die theoretische Arbeit der MLPD mit der Redaktion der Reihe Revolutionärer Weg. Andere hatten sich für einen Workshop über „Künstliche Intelligenz“ (KI) entschieden, der die Möglichkeiten und Grenzen von KI-Tools bei der Analyse aufzeigte. Hervorgehoben wurde die Bildungsveranstaltung über die Geschichte der sozialistischen Jugendbewegung. Gut besucht war auch die Podiumsdiskussion gegen Wehrpflicht. Fünf Jugendverbände und Parteien diskutierten dort gleichberechtigt untereinander und mit dem Publikum über Schulstreiks, ihre Position zur Wehrpflicht, die Perspektive und praktische Zusammenarbeit im Kampf gegen Krieg und Militarismus.

Überparteiliche Zusammenarbeit und solidarische Streitkultur. Die Geschichte des Bergbaus und die Bergarbeiter-Kultur gehören bei einem Besuch in Gelsenkirchen dazu: Im Café „Hugo Hauer“ fand ein Teil der Workshops statt.