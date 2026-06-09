CDU-Kandidat gewinnt knapp gegen „Freien Sachsen“

Laut vorläufigem Ergebnis im zweiten Wahlgang erhielt der Kandidat der CDU, Marcus Hoffmann, 5.007 gültige Stimmen und damit 52,7 Prozent. Sein Gegner in der Stichwahl war allerdings Vizechef der Neofaschistischen "Freie Sachsen", Stefan Hartung. Er bekam mit 4.499 Stimmen 47,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung war mit 62 Prozent nicht außerordentlich hoch. Zwar relativiert das den Anteil des Faschisten an den Stimmen etwas, gleichzeitig zeigt es aber auch, dass viele Wahlberechtigte die Gefahr durch einen faschistischen Bürgermeister nicht ernst genommen haben. Dass diese Wahl so eng war zeigt, dass die faschistische Gefahr real ist – Faschisten können sich mit einer geschickten Demagogie eine Basis schaffen. Trotzdem bleibt es ein Erfolg, dass seine Wahl verhindert wurde.