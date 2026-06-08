Indien
Delhi: Erster "Kakerlaken-Protest" auf der Straße
Am Samstag versammelten sich Tausende von Demonstranten in Neu-Delhi, um eine neue Bewegung der Generation Z zu unterstützen: Die „Cockroach Janta Party“ (Kakerlaken-Volkspartei) fordert Rechenschaftspflicht von der Regierung und insbesondere den Rücktritt des indischen Bildungsministers, in dessen Amtszeit es zu mehreren Skandalen rund um Studentenprüfungen gekommen war. Die Bewegung mit dem Namen „Cockroach Janta Party“ (Kakerlaken-Volkspartei) entstand ursprünglich als Scherz, nachdem Indiens oberster Richter arbeitslose junge Inder mit Kakerlaken verglichen hatte. Millionen junge Inder sind frustriert über die hohe Jugendarbeitslosigkeit, die häufige Misswirtschaft bei Studentenprüfungen und das Gefühl, dass eine Regierung mit harter Hand ihre demokratischen Rechte beschnitten und ihre Interessen ignoriert hat.