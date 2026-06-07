Angriffe auf Städte und Zivilisten

Seit Ende Mai wurden nicht nur Moskau und St. Petersburg, sondern fast alle Großstädte in Reichweite ukrainischer Drohnen angeriffen. Dabei werden immer wieder zivile Ziele getroffen, und es ist auch schwer zu glauben, dass die ukrainischen Militärs mit so massiven Angriffen nicht auch genau das wollen. Am frühen Morgen 3.6. trifft eine ukrainische Drohne einen Reisebus in Jenakijew/Donezk. Dabei sterben acht Zivilisten, neun weitere werden schwer verletzt. Eine Sicherheitskamera nimmt zufällig auf, wie die Drohne den Bus verfolgt und von hinten in das Fahrzeug einschlägt. Dieser Angriff auf unschuldige Reisende erinnert an den brutalen Angriff einer russischen Drohne auf einen Bus mit Bergarbeitern und Angestellten, bei dem im Februar diesen Jahres 12 Arbeiter um's Leben kamen.

Dieser Terrorkrieg ist wahrlich nicht einseitig: Am Freitag kamn bei einem russischen Angriff mit Gleitbomben auf den Oblast Saporischschja ​eine ⁠Frau ums ‌Leben und Elf weitere Menschen wurden verletzt. ⁠Am selben Tag starben auf der Krim vier Menschen bei ukrainischen Angriffen, drei bei einem Angriff auf ⁠Simferopol und ein weiterer bei einem Drohnenangriff auf einen Nahverkehrszug im Osten der Krim ein weiterer, wobei drei Menschen verletzt wurden.

Teilweise wurden mehr als 1 000 ukrainische Drohnen an einem Tag gegen Russland geschickt. Die russische Armee bombardiert die Ukraine mit hunderten Drohnen und Raketen täglich.

Angriffe auf die Ölindustrie

Ein Schwerpunkt der ukrainischen Angriffe ist die Ölproduktion, weil der Treibstoff direkt für den Kriege verwendet wird, als auch die Einnahmen aus dem Rohölverkauf die Kriegskasse der russischen Imperialisten füllen. Zuletzt hatten wir ausführlich von dem Angriff auf Ryazan und seine Raffinerie berichtet, jüngst, Anfang der Woche, wurde dann die Raffinerie in Ilski getroffen. Auch die Moskauer Ölraffinerie im Stadtbezirk Kapotnja wurde angegriffen, soll aber nicht wesentlich beschädigt worden sein.

Die Häfen von Mariupol und Berdjansk wurden am Freitag angegriffen: Laut eigenen Angaben hat das ukrainische Militär dabei fünf Schiffe in den Häfen sowie in den Küstengewässern attackiert. Dabei soll es sich um Trockenfrachter, aber auch einen Tanker gehandelt haben. Schon am 23. Mai brannte der Hafen von Noworossijsk am Schwarzen Meer, wo eine relevante Menge des Öltransports abgewickelt wird.

Durch solche Angriffe entstehen vor allen Dingen großflächige ökologische Schäden im Rang regionaler Umweltkatastophen. Aber sie haben auch eine Wirkung auf die russische Wirtschaft. Auf dem "Internationalen Wirtschaftsforum" in St. Petersburg, auf dem auch wieder Vertreter der deutschen Monopole und drei hochrangige Funktionäre der AfD teilnehmen, erklärte der für Energiefragen zuständige ⁠stellvertretende Ministerpräsident Alexander Nowak: „Die derzeitige Produktion ist in der Tat etwas niedriger als zu Beginn des Jahres.“ Das länge an "ungeplanten Wartungsarbeiten", was, so oder so, wohl streng genommen keine Lüge ist.

Relative Wirkungslosigkeit auf den Kriegsverlauf

Gleichzeitig hat diese Kampagne kaum Auswirkungen auf die Gefechte an der Front. Die Logistik der russischen Armee ist ausreichend robust und die russische Regierung wälzt – genau, wie das hier der Fall ist – alle Folgen des Kriegs zuerst auf die Zivilbevölkerung ab und kann damit die Lage militärisch stabil halten. Durch ein neues Abkommen mit Belarus wird die Rafinierung von russischem Rohöl in größerem Maße aus der Kampfzone gelagert und damit die Verwundbarkeit der Treibstoffproduktion verringert.

Zwar hat die Geschwindigkeit, mit der die russische Armee vorrückt, in den letzten Monaten abgenommen, und westliche Analytiker argumentieren, dies sei Ausdruck der Wirkung dieser Angriffe. Die mangelnde Bereitschaft junger Russen, in der Ukraine für den russischen Imperialismus zu sterben, hat da hier sicher Einfluss. Angesichts dessen kann es auch sein, dass die russische Militärführung das Tempo jetzt bewusst reduziert.

Involvierung von immer mehr Staaten

Die Angriffe auf St. Petersburg haben zu akute Spannungen zwischen Russland und den Baltikstaaten geführt. VZ.ru schrieb bereits im März, und nicht völlig ohne Berechtigung, dass „die Situation im Baltikum über routinemäßige militärische Zwischenfälle hinausgeht. Estland, Lettland und Litauen haben de facto ihren Luftraum für Angriffe auf russisches Territorium zur Verfügung gestellt.“ Diese These wird auch dadurch gestützt, dass wiederholt ukrainische Drohnen in den baltischen Staaten abgestürzt sind; vorher hatte es oft geheißen, das seien bestimmt russische Drohnen, dann aber wurde . Das Nachrichtenportal Mash.ru verbreitete etwa zeitgleich die (offensichtlich falsche) Behauptung, dass die Baltikstaaten ihren Luftraum offiziell frei gegeben hätten, argumentierte aber auch überzeugend: "Die 850 Kilometer Luftlinie und die Überflüge über die Regionen Brjansk, Smolensk, Twer, Nowgorod und Leningrad machen ein Erreichen der Stadt an der Newa praktisch unmöglich."

Der russische Auslangsgeheimdienst SWR beschuldigte im Mai insbesondere Lettland, dass es nicht nur Drohnenüberflüge toleriert, sondern auch ukrainische Drohnen von seinem Gebiet aus starten lässt. Russlands UN-Botschafter Wassili Nebensja warnte Lettland sogar im UN-Sicherheitsrat, dem das kleine Land aktuell angehört. Lettland bestreitet dies und stellt sich als Opfer von Drohungen dar, womit dann wieder die EU auf den Plan gerufen wird. Von der Leyen selbst twitterte auf X (scheinbar der Ort, an dem heute internationale Diplomatie abläuft...), Drohungen gegen "unsere baltischen Staaten" seien völlig inakzeptabel.

Aber auch russische Drohnen landen ganz real immer wieder in noch neutralen Ländern: Am Freitag, den 29.5. trifft eine russische Drohne ein Wohnhaus in Galati/Rumänien, wobei zwei Menschen leicht verletzt werden. Rumänien hat danach den russischen Konsul ausgewiesen. Wie auch im Baltikum wird von den Beteiligten nicht einmal mehr versucht, zu beschwichtigen. Rumänische Experten hatten die Trümmer untersucht und sie später als Modell "Geran 2" identifiziert. Am Ende ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis weitere Länder durch solche Vorfälle in den Krieg hinein gezogen werden. Deswegen ist neben dem Widerstand gegen die Aufrüstung aber vor allen Dingen die internationale Solidarität wichtig: Die Menschen, die unter diesem Krieg leiden, sind nicht diejenigen, die von ihm profitieren. Sie sind unsere Verbündeten und nicht unsere Feinde. Diejenigen, die uns in diesen Krieg drängen wollen, auch unsere die Bundesregierung, sind das hingegen sehr wohl.