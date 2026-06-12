Ein Nachruf auf Marjane Satrapi

Mit dem FILM "PERSEPOLIS" von 2007 hat sie ein einzigartiges Werk geschaffen, basierend auf ihren Grafiknovellen.



Als Stilmittel verwendet sie holzschnittartige Schwarz-Weiß-Grafiken, die umso eindringlicher wirken. Darin verarbeitet sie aus ihrer Sicht als Kind und als Teenager hautnah ihre Erlebnisse während der revolutionären Bewegung zum Sturz des Schahs, über den faschistischen Terror der Revolutionsgarden bei der Errichtung der islamischen Republik, und ebenso ihre Erfahrungen im Exil.



2022 hat sie aktiv an der Bewegung "Frau, Leben, Freiheit" teilgenommen. 2015 lehnte sie den französischen "Verdienstorden der Ehrenlegion" ab - wegen der "heuchlerischen" Haltung zur Unterdrückung im Iran, die jungen Dissidenten ein Visum verweigerte, während Kinder iranischer Oligarchen sich problemlos in Paris und St. Tropez vergnügen konnten.



Schaut euch den Film "Persepolis" unbedingt an, auch als starken Impuls, sich über Weg und Perspektiven der Befreiung vom Faschismus Klarheit zu verschaffen . Der Film kann im Intrernet gestreamt werden.