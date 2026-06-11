Frankreich
Eisenbahner streiken landesweit
Am gestrigen 10. Juni streikten in Frankreich landesweit die Eisenbahner. Der Streik wurde von einem gewerkschaftsübergreifenden Bündnis ausgerufen, das für das französische Schienennetz den „Notstand“ ausgerufen hat. Neben Fragen zu Gehältern und Arbeitsbedingungen weisen die Gewerkschaften auf Sicherheitsrisiken und die drohende Privatisierung des Schienennetzes hin. Rund ein Drittel der TGV-Züge wurde landesweit gestrichen, in mehreren Regionen, so auch Paris, ist auch der Regionalverkehr massiv betroffen vom Streik. In Italien streiken die Eisenbahner am Donnerstag.